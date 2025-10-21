Bitcoin kritik veri öncesi temkinli: Uzmanlar nasıl bir tepki bekliyor?

ABD’de 1 Ekim hükümet kapanmasının ardından açıklanacak ilk enflasyon verisi öncesi Bitcoin piyasası temkinli bir seyir izliyor. Analistler, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin Fed’in gelecek haftaki faiz kararını etkileyeceğini belirtiyor.

BITCOIN'DE DÜŞÜŞ VE PİYASA BEKLENTİLERİ

Bitcoin, bu sabah yüzde 3,3 düşüşle 107 bin 871 dolardan işlem gördü. HashKey Group’tan Tim Sun, istihdamın yavaşlaması ve talebin ılımlılaşmasını göstererek, hafif bir TÜFE artışının piyasa beklentilerini önemli ölçüde değiştirmesinin olası olmadığını vurguladı.

Sun, “Mütevazı bir artış veya yatay seyir, kademeli enflasyon kontrolünün sinyalini verecek ve piyasaları bozması olası değil. Dikkatler gümrük tarifeleri ve ticaret politikası belirsizliği üzerinde kalıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Caladan’dan Derek Lim de enflasyonun tahminlerle uyumlu olması durumunda ılımlı bir piyasa tepkisi beklediğini ifade etti. Piyasada genel beklenti, temel enflasyonun hafif bir artış göstereceği yönünde olurken, kripto tabanlı veri sağlayıcı Truflation farklı bir tahmin paylaştı.