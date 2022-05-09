Bitcoin ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum (9 Mayıs 2022)
Fed'in 50 baz puanlık politika faiz artırımı ile gerilen küresel hisse senedi piyasasına paralel olarak, Bitcoin de Ocak ayından bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi.
Bitcoin, 23 Ocak'tan bu yana ilk kez 35 bin doların altına düştü.
Bitcoin şu an düne göre yaklaşık yüzde 2'lik bir düşüşle 33,560 seviyesinde işlem görüyor.
ETHEREUM KAÇ DOLAR?
Ethereum yüzde 4.16 değer kaybetti. Ethereum'un fiyatı 2.457,71 dolar olurken piyasa değeri 296.755.806.339 dolar oldu.
DOGECOİN KAÇ DOLAR?
Dogecoin yüzde 3,67 değer kaybederek 0,12164 dolar oldu. Dogecoin'in piyasa fiyatı ise 16.126.336.933 dolar.
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