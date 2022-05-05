Moda devinden kripto para kararı: Mağazalarda kripto paralarla ödeme yapılabilecek
Lüks endüstrisi dijital piyasalarda geçici adımlar atarken Gucci bu aydan itibaren ABD de kripto para ile ödeme kabul etmeye başlayacağını açıkladı.
İtalyan moda devi Gucci yaptığı açıklamada New York, Los Angeles, Miami, Atlanta ve Las Vegas'taki bazı mağazalarda Mayıs ayının sonundan itibaren dijital para ile ödeme kabul edeceklerini belirtti.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre; kripto ile alışveriş seçeneği Kuzey Amerika’daki mağazalara ise yaz sonunda gelecek. Kering'in sahip olduğu moda evi; Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, Dogecoin ve Shiba dahil olmak üzere 10 kripto para birimini kabul edecek.
Moda tasarımcısı Philipp Plein 2021 yılından itibaren online alışverişte kripto kabul etmeye başlamıştı. Plein, Nisan ayı sonlarında yaptığı bir röportajda, dijital tokenlerle yapılan satın almaların bu yıl artmasını beklediğini ve kripto para birimlerini kabul etmenin “birçok yeni müşteri” kazandırdığını söyledi.
Kering CEO'su Francois-Henri Pinault, Şubat ayında yaptığı bir açıklamada Gucci ve Balenciaga gibi diğer moda evlerinin de blok zinciri teknolojisi ve kripto para birimleri ile ilgili fırsatlara bakan inovasyon ekiplerine sahip olduğunun altını çizdi. Pinault "Ne olabileceği konusunda çok erken bir aşamadayız. Hiçbir şey kesin değil" dedi. Markanın şu anki yaklaşımının "test et ve gör" şeklinde olduğunu söyleyen CEO kripto ödemelerinin "çok ağır" yasal ve mali etkileri olduğunu da sözlerine ekledi.
BAZI MARKALAR DİJİTAL PARAYA MESAFELİ
Lüks giyim sektöründeki bazı markalar ise dijital paraya mesafeli durmaya devam ediyor.Hermes yönetim kurulu başkanı Axel Dumas bu yılın başlarında yaptığı bir açıklamada metaverse etrafında "aldatma" riski olduğu konusunda uyardı ve bunun "kolay para" kazanmanın bir yolu olabileceğini söyledi.
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