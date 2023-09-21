Bitcoin Powell etkisi!
Kripto para piyasalarında Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı açıklamalar etkili oldu. Fed'in beklentilere paralel faiz kararına rağmen, 'şahin' bir duruş sergilemesi kripto paralarda düşüşe yol açtı. Bitcoin 27.000 doların altına geriledi.
Kripto para piyasasında da gözler dün akşam Fed'in faiz kararına çevrilmişti. Fed beklentilere paralel bir şekilde politika faizini sabit bıraktı.
Fed'in beklentilere paralel bir faiz kararı açıklanmasına rağmen hem Fed üyelerinin hem de Başkanının 'şahin' bir duruş sergilemesi gece saatlerinde kripto paralarda satış getirdi.
Faiz kararı öncesi 27.200 dolar civarında seyreden Bitcoin önce 27.300 doların üzerini gördü, Powell'ın konuşmasının başlamasının ardından ise 26.860 dolara düştü. Bu seviyeden tepki alımlara gelmeye başladı. Bu sabah itibarıyla Bitcoin 26.985 dolardan işlem gördü.
BİTCOİN'E GÜÇLÜ DOLAR BASKISI
Dolardaki güçlenmenin Bitcoin'de negatif etki yarattığı görüldü. Dolar endeksi Faiz kararı öncesi 104.34 seviyesindeyken bu sabah itibarıyla 105.21'e çıktı. ABD 2 yıl vadeli Hazine tahvilinin getirisi de karar sonrasında yüzde 5.20 ile son 17 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
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