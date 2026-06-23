Bitcoin tarihi zirveden çok uzakta: Fiyatlarda dev düşüş sürüyor

Bitcoin, ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesine yönelik müzakerelere ilişkin belirsizliklerin etkisiyle düşüş eğilimini sürdürdü. Piyasaların risk iştahını etkileyen gelişmeler, kripto para fiyatlarında dalgalanmayı artırdı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, yüzde 3’e yakın gerileyerek 62 bin 541 dolar seviyesine kadar düştü. Daha sonra kayıplarının bir kısmını telafi eden Bitcoin, yüzde 2,36 düşüşle 62 bin 858 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ PİYASALARIN GÜNDEMİNDE

Jefferies Ekonomisti Mohit Kumar, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin devam ettiğini ancak tarafların müzakerelerde kaydedilen ilerlemeye ilişkin farklı değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.

Piyasalarda jeopolitik gelişmeler yakından izlenirken, görüşmelerden gelecek yeni açıklamaların riskli varlıklar üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

BITCOIN'DE TOPARLANMA SINIRLI KALDI

Bitcoin, 5 Haziran’da 59 bin 125 dolara kadar gerileyerek son 20 ayın en düşük seviyesini görmüştü. Bu seviyeden sonra sınırlı bir toparlanma yaşansa da fiyat hareketleri yukarı ve aşağı yönlü dar bir bantta kaldı.

Kripto para piyasasında işlem hacimlerinin zayıf seyretmesi ve yatırımcıların temkinli duruşu, fiyatların güçlü bir yön oluşturmasını engelliyor.

REKOR ZİRVENİN YARISINA GERİLEDİ

Bitcoin’in fiyatı, Ekim 2025’te ulaştığı 126 bin 223 dolarlık tarihi zirvenin yaklaşık yarısına kadar gerilemiş durumda.