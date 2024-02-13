Bitcoin tarihi zirvesine yaklaşıyor: Piyasa değeri Meta'ya yaklaştı

Yayınlanma: 13.02.2024 - 11:23

Güncelleme: 13.02.2024 - 11:23

Bitcoin, son 24 saat içindeki yüzde 4,20’lik yükselişle 50.026 dolar seviyesinden, Ethereum da aynı zaman diliminde yüzde 6,63’lük yükselişle 2.649 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bitcoin böylece Kasım 2021'de gördüğü 69 bin dolar olan tarihi yüksek seviyesine bir adım daha yaklaşmış oldu.

Kripto paralardaki yükselişle birlikte kripto para piyasasının toplam piyasa değeri de artarak 1,82 trilyon dolara ulaştı. Bitcoin'in piyasa değeri 981 milyar dolar, Ethereum'un piyasa değeri ise 318 milyar dolar seviyesinde. CoinTR Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan bültende kripto para sektöründeki gelişmelere yer veriliyor.

FRANKLIN TEMPLETON, ABD'DE SPOT ETHEREUM ETF BAŞVURUSU YAPTI

Günün öne çıkan diğer bir olayı ise Franklin Templeton, ABD'de spot Ethereum borsa yatırım fonu (ETF) başvurusu yaparak diğer Wall Street firmalarına katıldı. 1.5 trilyon dolarlık varlık yönetim şirketi, ETF'nin bir kısmını staking yaparak ek gelir elde etmeyi planlıyor. CoinTR'nin aktardığına göre, diğer başvuranlar arasında BlackRock, VanEck, Fidelity, Invesco Galaxy, Grayscale ve Hashdex bulunuyor. SEC'nin karar vermesi gereken tarihler belirlendi; VanEck için 23 Mayıs, ARK 21Shares için 24 Mayıs, Hashdex için 30 Mayıs, Grayscale için 18 Haziran ve Invesco için 5 Temmuz. Fidelity ve BlackRock'un başvurularının karar tarihleri ise sırasıyla 3 Ağustos ve 7 Ağustos'ta. Bloomberg analisti, tüm başvurulara 23 Mayıs'ta karar verileceğini öngörüyor. Franklin, geçen ay ABD'de spot Bitcoin ETF başlatan 10 ETF ihraççısından biriydi.

CZ'NİN HAPİS CEZASI İÇİN BELİRLENEN TARİH 30 NİSAN'A ERTELENDİ

Binance kurucusu CZ Zhao'nun kara para aklama suçlamalarından yargılanacağı mahkeme tarihi 30 Nisan'a ertelendi. Başlangıçta 23 Şubat'ta yapılması beklenen duruşma Seattle Federal Mahkemesi tarafından ertelendi. Zhao, 18 aya kadar hapis cezası alabilir. Zhao, 21 Kasım'da Binance'de kara para aklama programı eksikliği nedeniyle ABD hükümeti ile 4.3 milyar dolarlık bir anlaşma yapmış ve Binance CEO’luğundan istifa etmişti. 29 Aralık'ta bir ABD Federal mahkemesi, Zhao'nun Dubai'ye seyahat etme talebini reddederek, onu ABD sınırları içinde kalmaya zorladı.

ETHEREUM'DA YENİ BIR NFT STANDARDI

Bir hafta gerçekleşen ERC-404'ün lansmanından sonra başka bir geliştirici ekibi "DN404" adlı bir Ethereum standardı oluşturdu. DN404, NFT'lerin fungible ve nonfungible token'ları birleştirmeyi hedefleyen bir "parçalanabilir NFT" standardı. DN404, ERC-404'ten daha etkili olduğunu iddia ederek, iki sözleşme kullanarak bir ERC-20 ve bir ERC-721 token birleşimi sağlıyor. Amaç, NFT sahiplerine NFT'lerinin kısımlarını aracısız bir şekilde takas etme imkanı tanımaktır. Ancak geliştirici, kodun resmi olarak denetlenmediğini ve kullanmanın riskli olduğunu belirtiyor.