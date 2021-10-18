Bitcoin tarihi zirveye yaklaştı! BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? (18 Ekim 2021)

18 Ekim 2021 Pazartesi, 11:15

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, geçtiğimiz Nisan ayındaki tarihi zirvesi olan 64 bin dolar seviyesinin hemen altında işlem görmeye devam ediyor.

ABD’li düzenleyici kuruluş SEC ilk Bitcoin vadeli fonlarına onay verdi. Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı borsa yatırım fonunun bu hafta işlem görmeye başlayacağı bildirildi.

40’A YAKIN ŞİRKET BEKLİYOR

Geçtiğimiz yaz Bitcoin Stratejisi ETF’si için başvuruda bulunan ProShares, önümüzdeki hafta piyasaya sürülen ilk şirket olabilir.

İlk kararın ardından sırada bekleyen 40’a yakın ETF başvurusu bulunuyor.

SEC Başkanı Gary Gensler, vadeli işlemlere dayalı ürünlerin mevcut yasalar nedeniyle daha güçlü yatırımcı koruması sağladığını söyledi.

BITCOIN VE ETHEREUM’DA SON DURUM

Coingecko'da yer alan bilgilere göre Bitcoin'deki değer kazancı ise yüzde 2.6 oldu. BTC'nin fiyatı 62 bin 508 dolara yükselirken piyasa hakimiyeti ise yüzde 45.18'e çıktı.

Ethereum cephesinde ise değişiklik görülmedi. ETH'nin fiyatı binde 2 değer kazancıyla 3 bin 881 dolar oldu.

Ripple ise son 24 saatte gerileyen kripto para birimleri arasında yer aldı. XRP'nin fiyatı yüzde 3.5 değer kaybıyla 1.09 dolara geriledi.

Dogecoin ise yüzde 1.4 değer kazandı. DOGE'un fiyatı 24 cent sınırında geziniyor.

EL SALVADOR'DA BTC TALEBİ DOLARI AŞTI

El Salvador, Bitcoin'i ülkenin resmi para birimleri arasına almıştı. Ülkede Chivo adında bir kripto para cüzdanı çıkartıldı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele son yaptığı açıklamada ülkede BTC talebinin, doları geride bıraktığını söyledi.

Bukele, 16 Ekim'de Chivo ağına 3 milyon dolardan fazla havale yapıldığını aktardı.

Kaynak: Coingecko, NTV, Sözcü