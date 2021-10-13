Binance’nin yuan kararı Bitcoin'i düşürdü
Kripto para dünyası işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası olan Binance’nin yuan kararı Bitcoin'i düşürdü.
En büyük kripto para borsası Binance'ın yuan paritelerini işlemden kaldıracağı ve artık Çin'deki müşterilere hizmet vermeyeceği haberi Bitcoin'e kan kaybettirdi.
Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 3,5 kayıpla 54 bin 700 dolara kadar indi.
Kripto paranın anlık değer kaybı ise bu haber ile 1100 dolara ulaştı.
Ethereum ise yüzde 0,47 değer kaybederek 3 bin 463 dolardan, Cardano (ADA) yüzde 0,44 değer kaybı ile 2,10 dolardan değerleniyor.
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