Bitcoin Trump etkisiyle 4 haftanın zirvesinde: Yeni rekor kapıda!

Bitcoin, 4 haftanın zirvesi olan 122 bin 308 doları gördükten sonra hafif bir geri çekilme yaşadı. Temmuz ortasında 123 bin 500 dolarla rekor kıran kripto para, şu anda 121 bin 597 dolarda ve günlük bazda yüzde 2,72 yükselişte.

TRUMP’TAN KRİPTO PARA KARARNAMESİ

Son yükseliş, ABD’de dikkat çeken bir gelişmenin ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz perşembe günü imzaladığı kararname ile Amerikalıların 401(k) emeklilik planlarına kripto paraları dahil etmesinin önünü açtı. Bu adım, dijital varlıklar için tarihi bir onay olarak değerlendiriliyor ve trilyonlarca dolarlık emeklilik fonunun kriptoya erişim potansiyelini artırıyor.

ETHEREUM’DA DA YÜKSELİŞ RÜZGARI

Ethereum da yükseliş trendinde. Gün içinde 4.346 doları gören ETH, yüzde 1,36 artışla 4.277,93 dolardan işlem görüyor. Artan kurumsal ilgi, kripto piyasasında yeni bir iyimserlik dalgası yaratıyor ve ana akım yatırımın önünü açıyor.