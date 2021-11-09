Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı

09 Kasım 2021 Salı, 02:41

Kripto para piyasaları Ekim ayından bu yana güçlü yükseliş göstermeye başladı.

TÜM ZAMANLARIN REKORU

Bitcoin uzun süren durgunluğunu 9 Kasım 2021'de rekor ile taçlandırdı ve 67 bin 789 dolara kadar yükseldi.

YÖNELİM ARTIYOR

Dünya gazetesinin aktardıklarına göre analistler, enflasyon endişelerinin yatırımcıları altın ve kripto paralara yönettiğini belirtiyorlar. Finansal kuruluşların kripto paralara yönelimlerinin arttığına işaret eden IG Markets, sektörde havanın iyi olduğunu da vurguladı.

