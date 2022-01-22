Bitcoin ve kripto paralar için kara gün: Sert düştü

22 Ocak 2022 Cumartesi, 09:55

ABD'de artan tahvil faizleri ve Rusya'da gündeme gelen kripto para yasağı Bitcoin'de tarihi bir kayba yol açtı.

10 Kasım tarihinde gördüğü 69 bin dolar tarihi zirvesinin ardından Bitcoin'de kayıp yüzde 48’i buldu. Bununla beraber, diğer 2 büyük kripto para Ethereum (ETH) 2 bin 403 dolara kadar çekildi.

RUSYA ETKİSİ

Rusya Merkez Bankası'nın kripto paraları yasaklama önerisinin ardından kripto para piyasasındaki satışlar daha sert oldu.

Benzer saatlerde borsalarda düşüşler kaydedildi.

ABD ETKİSİ

ABD borsalarının yüzde 1’den fazla düşüş kaydetmesiyle birlikte kripto para birimlerinde de geri çekilme hızlandı. Son zamanlarda hisse piyasaları ile kripto para birimleri arasında doğru orantılı bir seyir gözleniyor.

Bazı yatırımcılar 26 Ocak’ta gerçekleştirilecek olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesi kripto paralardaki düşüşü bir alım fırsatı olarak görürken, bazılarına göre ise piyasada geri çekilme devam edecek.