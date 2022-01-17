Bitcoin yatırımcıları dikkat: Habercisi olabilir
Bitcoin, piyasalarda düşüş trendinin başlayacağının işareti olarak görülen 'ölüm kavşağı'nda bulunuyor. Bazı analistler ise 40 bin dolar seviyesinin test edildiğini ve piyasadaki opsiyon kontratlarının yukarı yönlü bir trende işaret ettiğini belirtiyor.
Bitcoin’in 50 günlük hareketli ortalaması 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü keserken kripto paranın fiyatı da 43 bin doların altında bulunuyor. Bu da piyasalarda düşüş trendinin başlayacağının işareti olarak yorumlanıyor.
En büyük piyasa değerine sahip kripto para olan Bitcoin’in 50 günlük hareketli ortalaması 200 günlük hareketli ortalamasını en son kestiği zaman yüzde 20’den fazla düşüş kaydederek 30 bin doların altına gerilemişti. Bitcoin geçen hafta sert bir düşüşle Eylül’den bu yana ilk defa 40 bin doların altını görmüştü. Kripto para piyasalarının geneline yayılan satış dalgası sonrasında toparlayan Bitcoin, yeniden 43 bin doların üzerine tırmanmıştı.
YUKARI YÖNLÜ BİR İŞARET
Genesis Global Trading verilerine göre, boğa piyasası ve ayı piyasası pozisyonları arasındaki fark çift hanelerden bir anda sıfır civarına geriledi. Bu da yatırımcıların satım opsiyonlarını azalttığına ve alım opsiyonlarını artırdığına işaret ediyor.
Genesis Global Analisti Noelle Acheson, “Yaşanan bu değişim Bitcoin fiyatları için yukarı yönlü hareketin başladığının habercisi olabilir” dedi.
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