Bitcoin yatırımcılarına uyarı: Çöküşü olabilir

27 Aralık 2021 Pazartesi, 17:35

Bitcoin fiyatlarında kararsız seyir sürerken, Bitcoin geçtiğimiz hafta perşembe günü yeniden 50 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Oxford Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olarak görev yapan Robert McCauley, Financial Times'a yazdığı yazıda son yılların gözde yatırım aracı Bitcoin'in saadet zincirinden bile kötü olduğunu iddia etti.

''NEGATİF TOPLAMLI BİR FENOMENDİR''

Sözcü'nün derlediği habere göre McCauley, ‘Bitcoin neden Madoff tarzı bir Ponzi şemasından daha kötü?’ başlıklı makalesinde, “Ponzi şeması sıfır toplamlı bir girişimdir. Ancak bitcoin, negatif toplamlı bir fenomendir” dedi.

Ekonomistlerin Bitcoin’i yılın en çok kazanan yatırım aracı olarak sunduğunu iddia eden McCauley, yazısında bilgisayar bilimci Jorge Stolfi’nin şu gözlemlerini paylaştı:

“Yatırımcılar Bitcoin’i kâr beklentisiyle satın alıyorlar. Bu beklenti, nakit getiri sağlayanların kârlarıyla sürdürülüyor. Ancak bu kârlar için dışarıda bir kaynak yok; tamamen yeni yatırımlardan geliyor. Ve operatörler paranın büyük bir kısmını alıyor.”

''ÇÖKÜŞÜ OLABİLİR''

Ponzi sistemlerinin aksine Bitcoin’in sürekli gelir vadetmediğini belirten McCauley, “Bir bitcoin sahibinin nakit çekmesinin tek yolu, bir başkasına satış yapmaktır” dedi.

McCauley, Bitcoin’in çöküşünün ponzilerin çöküşünden farklı olacağını belirterek, “Olası bir tetikleyici, ABD doları veya başka bir varlık ile desteklendiği varsayılan büyük bir sabit coinin çöküşü olabilir” diye yazdı.

MADENCİLİK UYARISI

Bitcoin'in Ponzi şemasından farklı olarak daha büyük bir kitleye ve kaynağa sahip bir varlık olduğuna dikkat çeken McCauley, Bitcoin'in madencilik yoluyla tükettiği enerjinin, onu ponziden daha endişe verici bir konu haline getirdiğini ifade etti.

''GERÇEK BİR KİŞİYE ULAŞAMAYACAKLAR''

McCauley ayrıca Bitcoin’in mucidi Satoshi Nakamoto'nun anonim kalması nedeniyle herhangi bir dolandırıcılık durumunda yatırımcıların kayıp paralarını geri isteyeceği gerçek bir kişiye ulaşamayacağı konusunda uyardı.