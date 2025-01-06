Bitcoin yeniden 100 bin dolar sınırında: Gözler piyasalardaki Donald Trump etkisinde

Yayınlanma: 06.01.2025 - 11:27

Güncelleme: 06.01.2025 - 11:27

Kripto piyasaları, yeni haftaya olumlu bir başlangıç yaptı. Bitcoin haftanın ilk işlem gününde 100 bin dolar sınırına yeniden yükseldi. Ethereum ise 3 bin 700 dolara çıkarak önemli bir artış kaydetti.

Bitcoin yeni haftaya yüzde 1'in üzerinde bir artışla 99 bin 843 dolar seviyesinden başladı. Bu seviyeye, Bitcoin’in 10 gün aradan sonra tekrar bu seviyeye ulaştığı görülüyor.

Kripto piyasanın ikinci en büyük varlığı Ethereum da benzer şekilde yüzde 1'in üzerinde bir artışla 3 bin 700 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam etti.

Bitcoin, aralık ayında 108 bin 300 dolar ile tarihi bir zirve yapmıştı.

TRUMP’A YÖNELİK BEKLENTİLER

Piyasaların dikkati 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump’a çevrilmiş durumda. Trump’ın kabinesinde kripto para dostu olarak tanınan birçok ismin bulunması piyasaların dikkatini çekiyor.

Başkanlık adaylığı sürecinde kripto paralara yönelik destekleyici açıklamalarda bulunan Trump, ABD'yi "dünyanın kripto merkezi" yapma vaadinde bulunmuştu. Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından kripto para birimleri hızlı bir yükselişe geçmişti.