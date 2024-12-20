Bitcoin'de düşüş sürüyor: Kripto piyasasında son durum!

Yayınlanma: 20.12.2024 - 17:00

Güncelleme: 20.12.2024 - 17:00

Bitcoin, Fed'in faiz artırımı sinyalleriyle rekor seviyesinden geriledi. 108 bin dolar seviyesinden başlayan düşüş, yaklaşık yüzde 15'lik bir kayıpla devam ediyor.

92 BİN DOLARA GERİLEME

Bugün sabah saatlerinde Bitcoin, 92 bin 131 dolara kadar düştü. Şu anki seviyelerde ise bir önceki güne göre yüzde 4,1’lik bir azalma görüldü.

KÜÇÜK TOKENLAR DAHA SERT DÜŞÜŞ YAŞADI

Bitcoin'deki gerileme, Ether ve Dogecoin gibi altcoinlerde daha büyük bir etki yarattı, Asya ve Avrupa borsalarında da olumsuz yansımalar gözlendi.

KRİPTO PİYASASI FED’İN TONUNA KARŞI SAVUNMASIZ

QCP Capital, Fed’in enflasyonla mücadele mesajlarına karşı dijital varlıkların savunmasız kaldığını belirtti. Bitcoin, bu gelişmelere karşı kırılgan kalmaya devam ediyor.

2025’E KADAR DUYARLI KALACAK

XTB analisti Hani Abuagla, Bitcoin’in 2025 yılına kadar makroekonomik ve kriptoya özgü faktörlere karşı duyarlı olmaya devam edeceğini öngördü.

TEKNİK UYARILAR: ALICILAR KONTROLÜ KAYBETTİ

Pepperstone Group’tan Chris Weston, Bitcoin’in teknik görünümünde dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Şu an için büyük bir çöküş beklenmiyor ancak alıcılar bant üzerindeki hakimiyetini kaybetti.