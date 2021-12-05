Bitcoin'de düşüş yaşanırken El Salvador harekete geçti

05 Aralık 2021 Pazar, 11:25

Bitcoin yatırımcısını endişelendiriyor. Ancak bunu alım fırsatı olarak değerlendirenler de var. Onlardan biri de El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele.

Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "El Salvador düşük fiyattan satın aldı. 48 bin 670 dolardan 150 Bitcoin aldık" dedi.

El Salvador 28 Ekim'de 1.120 Bitcoin satın almıştı. Geçtiğimiz eylül ayında da Bitcoin'i yasal bir ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olmuştu.

SAVUNUYOR

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Bitcoin sayesinde yurtdışında yaşayan El Salvadorluların ülkeye para göndermelerinin kolaylaşacağını, turizm ve pek çok alanda ise yatırımların önünü açacağını savunuyor.

Uluslararası Para Fonu IMF ise El Salvador'u Bitcoin'in yüksek riski nedeniyle uyarıyor ve ülkenin Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanmaması gerektiğini savunuyor.

Bitcoin, 49 bin 500 dolar civarında hareket ediyor.

-NTV