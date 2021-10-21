Bitcoin'in değeri altını geçti

21 Ekim 2021 Perşembe, 09:48

Bitcoin, ProShares Bitcoin Strategy Borsa Yatırım Fonu’nun New York borsasında işlem görmeye başlamasının ardından yüzde 2,1’e ulaşan yükselişle 66 bin doları aşarken Bitcoin'in altın cinsinden değeri de 1 kilo 48 gram altına kadar ulaştı.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, altın yatırımcıları da yeni Bitcoin ETF’sini ve kripto paranın rekor yüksek seviyeye ulaşmasını da yakından takip ediyor. Daha önce Bitcoin fiyatlarının yükseldiği dönemlerde altın değer kaybederken Bitcoin’in düşüş dönemlerinde ise altın fiyatları yükselmişti.

BİTCOİN'DE YENİ REKOR

Bitcoin, ProShares Bitcoin Strategy Borsa Yatırım Fonu’nun (ETF) New York borsasında işlem görmeye başlamasının ardından yüzde 2,1’e ulaşan yükselişle 66 bin doları aştı ve rekor kırdı. Böylece Bitcoin’in 2021 başından bu yanaki yükselişi yüzde 120’yi aştı.

ABD borsasına kote olan ilk Bitcoin bağlantılı borsa yatırım fonu, piyasalara rekor düzeyde en çok işlem gören ikinci fon olarak giriş yaptı.