Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı
Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında asgari teminat hadleri 2022 yılı başında geçerli olmak üzere artırıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmeliğine göre, zorunlu trafik sigortası asgari teminatları; araç başına 43 bin TL'den 50 bin TL'ye, kaza başına da 86 bin TL'den 100 bin TL'ye yükseltildi.
Bu tutarlar, 2023 yılı başından itibaren sırasıyla 54 bin TL ve 108 bin TL olarak uygulanacak.
YILBAŞINDAN İTİBAREN GEÇERLİ
Yönetmelikle ayrıca, yılbaşından itibaren uygulanmak üzere sağlık gideri ile sakatlanma ve ölüm teminatları kişi başına 430 bin TL'den 500 bin TL'ye, kaza başına 2.15 milyon TL'den 2.5 milyon TL'ye çıkarıldı.
2023 yılı başından itibaren bu tutarlar da sırasıyla 540 bin TL ve 2.7 milyon TL olarak uygulanacak.
YENİDEN BELİRLENDİ
Yönetmelikle, zorunlu trafik sigortasında; mesleki faaliyette bulunanlar için asgari sigorta teminat tutarları ile koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlar için bu tutarlara eklenecek teminat tutarları da yeniden belirlendi.
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