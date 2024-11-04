Bitcoin'in gerçek mucidinin kim olduğunu öğrenebilecek miyiz?

Yayınlanma: 04.11.2024 - 08:31

Güncelleme: 04.11.2024 - 08:31

Bitcoin, iki trilyon dolarlık bir kripto para endüstrisinin temelini oluşturuyor. Şu anda dünyanın en büyük yatırım şirketleri tarafından işlem görüyor ve hatta bir ülkenin resmi para birimi.

Ancak kurucusu, gizemli Satoshi Nakamoto'nun gerçek kimliği bilinmiyor.

Birçok kişi kim olduğu sorusunu cevaplamaya çalıştı, ancak şimdiye kadar hepsi başarısız oldu.

Bu yüzden, geçtiğimiz hafta Bitcoin'in gizemli yaratıcısının sonunda bir basın toplantısında kendini ifşa edeceği yönündeki açıklama haber merkezimizde ve genel olarak kripto dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

Ekim ayında, bir HBO belgeseli, Peter Todd adlı Kanadalı bir bitcoin uzmanının o olduğunu öne sürdü. Tek sorun: Todd o olmadığını söyledi ve kripto dünyası bunu büyük ölçüde önemsemedi.

Todd, potansiyel Satoshi'lerin sonuncusuydu ancak geçtiğimiz Perşembe günü buna bir yenisi eklendi.

Satoshi Nakamoto'nun kim olduğuna dair büyük bir ilgi var çünkü kripto endüstrisinin doğmasına kısmen yardımcı olan devrimci bir programcı olarak kabul ediliyorlar.

Sesi, fikirleri ve dünya görüşü, böylesine sadık bir hayran kitlesine sahip bir endüstri üzerinde son derece etkili olurdu.

Ancak bu hayranlık aynı zamanda, 1 milyondan fazla bitcoin sahibi olarak Satoshi'nin multi milyarder olacağı gerçeğinden de kaynaklanıyor. Özellikle de kripto paralarının fiyatının şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın olması nedeniyle.

Bu muazzam servet göz önüne alındığında, Perşembe günkü basın toplantısının organizatörünün büyük açılışına para ödeyerek gitmemi istemesi biraz alışılmadık bir durumdu.

Ön sıradaki bir koltuk 100 sterlindi. Sınırsız soru sormak isteseydim 50 sterlin daha ödemem gerekiyordu. Organizatör Charles Anderson, sahnede "Satoshi" ile röportaj yapma ayrıcalığı karşılığında 500 sterlin ödememi istedi.

Reddettim.

Anderson yine de gelebileceğimi söyledi ancak beklenti yüksek olduğu için yer kalmayabileceği konusunda uyardı.

Yine de oturma yeri bulmak sorun olmadı.

BBC Etkinlik Frontline Club'ın özel bir odasında düzenlendi.

Sadece bir düzine kadar muhabir prestijli Front Line Club'a gelmişti. Bir noktada sadece bir oda ayarlandığı ancak resmi bir onay alınmadığını vurguladılar.

Tüm katılımcıların son derece şüpheci olduğu belli oluyordu.

Biraz araştırmadan sonra hem organizatörün hem de Satoshi olduğu iddia edilen kişinin, şu anda dolandırıcılık iddiaları nedeniyle karmaşık bir yasal mücadele içinde olduğu ortaya çıktı.

Umut vadetmeyen bir başlangıçtı ve işler bundan sonra daha da kötüye gitti.

Anderson "Satoshi"yi sahneye davet etti.

Tüm zaman boyunca sessizce kenarda oturan Stephen Mollah adında bir adam geldi ve kararlı bir şekilde şöyle dedi: "Evet, bir açıklama yapmak için buradayım: Ben Satoshi Nakamoto'yum ve Blockchain teknolojisinde Bitcoin'i ben yarattım".

Sonraki bir saat boyunca muhabirler, iddiaları için söz verilen kanıtlardan hiçbirini sunamadığı için eğlenmekten sinirlenmeye geçtiler. Mollah, yaratılan ilk Bitcoin'leri açma ve etkileşim kurma sözü verdi ki bunu yalnızca Satoshi yapabilirdi.

Ama yapmadı.

Diğer şaşkın muhabirlerle birlikte, Satoshi'nin kimliğini ifşa etme arayışım devam ederken oradan ayrıldım.

SATOSHİ OLDUĞUNU SÖYLEYENLERİN LİSTESİ UZUN

Kendini Satoshi Nakamoto olarak tanıtanların listesi oldukça uzun.

2014 yılında Newsweek'te çıkan bir makalede, bunun Kaliforniya'da yaşayan Japon asıllı Amerikalı bir adam olan Dorian Nakamoto olduğu söylendi.

Ancak o bunu reddetti ve iddia büyük ölçüde çürütüldü.

Bir yıl sonra, Avustralyalı Craig Wright muhabirler tarafından Satoshi olarak ifşa edildi. O, bunu önce reddetti, ardından bunun doğru olduğunu söyledi. Ancak daha sonra yıllarca herhangi bir kanıt üretemedi.

Yaz aylarında Londra'daki Yüksek Mahkeme onun hikayesinin sahte olduğuna karar verdi.

Reuters Craig Wright, 2015'ten beri Satoshi Nakamoto olduğunu iddia ediyor.

Teknoloji milyarderi ve kripto meraklısı Elon Musk da, firmalarından biri olan SpaceX'teki eski bir çalışanı bunu ima ettikten sonra, kripto paranın arkasında kendisinin olduğunu reddetti.

PEKİ GERÇEKTEN ÖNEMLİ Mİ?

Kripto piyasasının mevcut değerlemesi, Google'dan daha değerli olduğunu ortaya koyuyor. Onu kimin kurduğunu ve firmanın önemli bir parçasına kimin sahip olduğunu bilmeden de hayatlarımızda bu kadar büyük bir rol oynaması akıl almaz görünüyor.

Belki de gerçek Satoshi'nin sessiz kalması için iyi bir sebep vardır. O bitcoin yığınının değeri yaklaşık 69 milyar dolar olacak ve eğer o kişi bulunurlarsa hayatı şüphesiz ağır bir şekilde incelenecek.

Peter Todd yakın zamanda gördüğü istenmeyenden dolayı güvenliğinden endişelendiğini söyledi.

Kripto dünyasındaki birçok kişi de, bu gizemin çözülememiş olmasından hoşlanıyor.

"Kimse Satoshi'nin kim olduğunu bilmiyor ve bu iyi bir şey" diyor çekirdek geliştiricilerinden ve Satoshi olduğundan şüphelenilen diğer bir isim Adam Back. Bunu yakın zamanda X'te paylaştı.

Bitcoin podcast'i yapan Natalie Brunel de, Satoshi'nin anonim kalmasının sadece kasıtlı değil, aynı zamanda gerekli olduğunu düşünüyor.

"Satoshi gerçek kimliğini gizleyerek Bitcoin'in kişisel gündeminden etkilenebilecek bir lidere veya merkezi bir figüre sahip olmamasını sağladı" diyor.

"Bu, insanların Bitcoin'e bir birey veya şirkete güvenmek yerine bir sistem olarak güvenmelerini sağlıyor."

Bitcoin'in tarihi hakkında dersler veren Sussex Üniversitesi'nde finans profesörü Carol Alexander'a göre, Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu, insanların kripto paraların ekonominin işleyiş biçimini nasıl altüst edebileceği gibi daha ciddi bir soruyu araştırmasını engelliyor.

Front Line Club'dan ayrılırken bu tuhaf basın etkinliği şunu düşündürdü, şimdilik ve belki de sonsuza dek, Satoshi arayışı devam ediyor.