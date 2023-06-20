Bitcoin'in piyasa hakimiyeti 2 yılın zirvesinde

Yayınlanma: 20.06.2023 - 13:40

Güncelleme: 20.06.2023 - 13:40

Geçtiğimiz hafta altcoin fiyatlarındaki geri çekilmeyle birlikte yatırımcılar majör kripto para Bitcoin ile altcoinlerden, XRP, Cardano ve Polygon’u tercih ederek ufak girişlerle pozisyonlarını arttırdı.

Bitcoin’e göre dirençli davranan Ethereum ile Avalanche ve Tron’dan da çıkışlar mevcuttu. Ayrıca, BTC ve ETH'un volatilitesi son yılların en düşük seviyelerinde olmaya devam ediyor.

Zincir üstü veriler incelendiğinde ise balina olarak ifade edilen, elinde yüksek miktarda Bitcoin bulunduran madencilerin borsalara 55 bin civarında Bitcoin taşıması oldukça kritik bir öneme sahip. Genellikle kar satışları için borsalara taşınan Bitcoin’lerin ilerleyen süreçte satılması durumunda, satış baskısıyla karşılaşmasına ve hızlı düşüşlere neden olabilir.

Genel kripto piyasasına bakıldığında, toplam değeri 1,03 trilyon dolar seviyesinde hareketliliğine devam ederken, altcoinler arasında 24 saatte ayrışan SFP çift haneli kazançlarla en çok yükseliş yaşayan altcoin olarak öne çıkıyor.

Makro gündemin çok yoğun olmadığı bu hafta piyasalar, FED Başkanı Powell’ın çarşamba günü Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi ve perşembe günü Senato Bankacılık Komitesi önünde vereceği ifadeye odaklanmış vaziyette.

Bugün ise FED’in para politikasına yönelik yeni sinyaller gelmesi yönünden TSİ 13.30'da St. Louis Fed Başkanı Bullard'ın, TSİ 18.45'te New York Fed Başkanı Williams'ın ve Fed Başkan Yardımcısı Barr'ın konuşmaları takip edilecek.