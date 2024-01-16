Bitcon için çarpıcı tahmin! Zirve için tarih verildi

SkyBridge Kurucusu Anthony Scaramucci, Bitcoin için çarpıcı tahminde bulundu. Scaramucci, Bitcon'in fiyatının 2025 yılında 170 bin doları aşabileceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2024 - 12:07
Bitcon için çarpıcı tahmin! Zirve için tarih verildi
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SkyBridge Capital Kurucusu Anthony Scaramucci, pazartesi günü gerçekleştirdiği bir röportajda, Bitcoin fiyatının yeni listelenen Borsa fonlarına olan talep ve nisan ayındaki yarılanma (halving) nedeniyle gelecek yıl 170 bin doları aşabileceğini söyledi.

Bloomberg'te yer alan habere göre, Scaramucci, Davos’ta yaptığı açıklamada, "Bitcoin yarıya indirildiğinde (kabaca şu anda olduğu gibi) 45 bin dolar seviyesindeyse, 2025'in ortası ile sonu arasında 170 bin dolar olacaktır" dedi.

Scaramucci, Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada ise "Nisan ayındaki yarılanma gününde fiyat nerede olursa olsun, bunu dörtle çarpın ve önümüzdeki 18 ay içinde bu fiyata ulaşmasını bekleyin" ifadelerini kullanmıştı.

Bitcoin'in fiyatı spot Bitcoin ETF'lerinin ABD borsalarında işlem yapma onayı almasıyla geçen hafta 49 bin doların üzerine çıkmış ancak o seviyeden sonra 42 bin dolara gerilemişti. ?


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