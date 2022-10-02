'Bizdeki kriz hepsinden derin'
Merkez bankalarının faiz artırışı politikalarının küresel ekonomide sonuçları olacağına değinen Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu uyardı: "Emlak fiyatları düşecek, döviz piyasalarında çalkantılar sıklaşacak" dedi.
Yüksek enflasyona karşı Avrupa ve ABD dahil merkez bankaları faiz artışı politikası uyguluyor. Ancak faiz artışlarının beraberinde getireceği sonuçlar da bulunuyor. Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu twitter hesabından küresel ekonomide bir 'reset' yaşandığını belirtti. Buna göre tahviller ve emlak fiyatları düşecek, döviz piyasalarında çalkantılar sıklaşacak.
'ÖNÜMZDEKİ HAFTA SARSINTILARA HAZIR OLUN'
Kozanoğlu tweetinde şu ifadelere yer verdi: "Küresel ekonomide faiz artışları sonucu bir “reset” yaşanıyor. Tahviller ve emlak fiyatları düşecek,döviz piyasalarında çalkantılar sıklaşacak. Bilindiği gibi ilk deprem geçen hafta İngiltere’de tetiklendi. Önümüzdeki haftalarda yeni sarsıntılara hazırlıklı olun."
'BİZDEKİ KRİZ HEPSİNDEN DERİN'
Türkiye'deki ekonomik duruma da değinen Kozanoğlu "Bizde hatalı ekonomi politikaları sonucu enflasyon,cari açık,işsizlik tüm göstergeler zaten alarm veriyor. Sonbaharla birlikte durgunluk da belirginleşecek. AKP sözcüleri dikkati dünyaya çekip,başarısızlıklarına kulp takmaya çalışacaklar. Aldanmayın bizdeki kriz hepsinden derin!" değerlendirmesinde bulundu.
Küresel ekonomide faiz artışları sonucu bir “reset” yaşanıyor.— Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) October 2, 2022
Tahviller ve emlak fiyatları düşecek,döviz piyasalarında çalkantılar sıklaşacak.
Bilindiği gibi ilk deprem geçen hafta İngiltere’de tetiklendi.
Önümüzdeki haftalarda yeni sarsıntılara hazırlıklı olun.
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