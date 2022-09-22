Ekonomistler Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirimini nasıl yorumladı?

22 Eylül 2022 Perşembe, 17:21

Merkez Bankası üst üste ikinci kez faiz indirimine gitti. Para Politikası Kurulu (PPK) 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 13'ten yüzde 12'ye düşürdü.

Ekonomistler ve ekonomi yazarları TCMB'nin gevşeme adımını birlikte halihazırda dolar karşısında rekor düşük seviyeye gerileyen TL kuruyla birlikte değerlendirdi.

"GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN?"

Ekonomist Mahfi Eğilmez, kararla ilgili Twitter'da "Enflasyonun artmaya devam ettiği ülkede merkez bankası faiz indiriyor ve bazı yorumcular gerekçeye bakalım diyorlar. Güler misin ağlar mısın?" yorumunu yaptı.

"BAŞKA AÇIKLAMASI OLAMAZ"

Prof. Dr. Yalçın Karatepe, "Krediye erişimin ciddi şekilde zorlaştırıldığı bu dönemde yapılan faiz indiriminin tek bir açıklaması olabilir" diyerek, "Bankalara ve dolayısıyla banka hisselerine destek olmak. Başka açıklaması olamaz" ifadelerini kullandı.

Ekonomistlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları değerlendirmeler şöyle:

Enflasyonun artmaya devam ettiği ülkede merkez bankası faiz indiriyor ve bazı yorumcular gerekçeye bakalım diyorlar. Güler misin ağlar mısın? — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) September 22, 2022

Krediye erişimin ciddi şekilde zorlaştırıldığı bu dönemde yapılan faiz indiriminin tek bir açıklaması olabilir: Bankalara ve dolayısıyla banka hisselerine destek olmak. Başka açıklaması olamaz https://t.co/5IgJakA6Ja — Yalçın Karatepe (@ykaratepe) September 22, 2022

TCMB artık "yoldan çıktı". 100 baz puan daha faiz indirimi, ben Dünya'da değil, Mars'ta yaşıyorum demek — Atilla Yesilada (@AtillaYesilada1) September 22, 2022