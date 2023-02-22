Bloomberg'den dolar için kritik tahmin: Düşüş sürebilir!

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 07:00

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faizleri 25 baz puan artıracağı ve yıl boyunca da indirim sürecine başlamayacağı sinyaliyle dolar/TL fiyatlanmaya başladı.

Bu gelişmelerle Bloomberg'in yaptığı analize göre, öncü göstergeler dolarda geçen Eylül ayında başlayan satışların devam edebileceği sinyali veriyor. Bu ay dolarda Fed'in şahin söylemleriyle ralli yaşansa da uzun vadeli göstergeler, dolarda düşüş trendinin henüz sonlanmamış olabileceğine işaret ediyor.

ÇİN ETKİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan Bloomberg analizleri, Çin'de karantina kısıtlamalarının gevşemesi, kredi büyümesi gibi etkilerin Euro/doları desteklemeye devam etmesini beklendiğini belirtti.

Analistler, doların euroya karşı düşüş trendinin değişmesi için Euro'yu destekleye faktörlerin kaybolması gerektiğini söyledi.