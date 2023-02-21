Dolar ve Euro ne kadar oldu? (21 Şubat 2023)

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 09:36

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 09:36

Hazine bugün beş yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını, 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Şubat ayında 55 milyar TL borçlanma hedefleyen Hazine, bugüne kadar yaklaşık 54 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi. Dün de 5 yıl vadede yüzde 9.5 bileşik getiri ile borçlanan Hazine bugün şubat programını iki borçlanma ile tamamlayacak.

MECLIS'TE MHP, HDP VE CHP GRUP TOPLANTILARI VAR

İç piyasada veri gündemi bulunmazken, TBMM'de MHP, HDP ve CHP grup toplantıları yer alıyor.

İki hafta önce Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde 41,156 kişi, Hatay merkezli dün meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde ise ilk belirlemelere göre altı kişi hayatını kaybetti.

Geniş bir coğrafyada yıkıma yol açan depremlerin yeniden inşa maliyetleri başta olmak üzere ekonomik sonuçları ve seçim tarihinde olası etkileri yakından izleniyor.

Haftanın kalanında Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öne çıkan gündem maddeleri arasında. Reuters anketi deprem ardından TCMB'nin Perşembe günü faiz indirimlerine devam edebileceğini gösteriyor.

Anketteki 17 ekonomistin tahminlerinin medyanı politika faizinin 50 baz puan indirerek yüzde 8.50 seviyesine çekeceğini gösteriyor. Ankete katılan sekiz kurum politika faizinin sabit tutulacağını dokuz kurum ise yeni indirimlerin başlayacağını tahmin etti. Yedi kurum 100 baz puan indirim bekliyor.

DEPREMİN BÜTÇEYE ETKİLERİ

Ekonomistlerin ve ekonomi yetkililerin ilk hesaplamaları depremin toplam maliyetinin 50 milyar doları aşacağını gösteriyor, tahminler 100 milyar dolara kadar ulaşıyor. Ayrıca depremin büyümede bu yıl 1-2 puan gerilemeye neden olması da genel beklenti haline geldi.

Son 20 yılda 3.3 milyon konutun dönüşümü yapılsa da Türkiye'de 20 milyon civarında olduğu belirtilen toplam yapı stoku gözönüne alındığında, dönüşümü yapılan konut sayısının azlığı nüfusun çok büyük bir kısmının yaşamını hâlâ can güvenliği olmayan binalarda sürdürdüğünü gösteriyor.

Depremden zarar gören yolların ve iletim hatlarının, hastanelerin, konutların yeniden inşaası, barınma kaynaklı kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlar maliyetlerin başlıcaları. Bölgenin tarımdaki ağırlığı nedeniyle gıda enflasyonunda, ayrıca istihdama ve bütçeye etkileri de izleniyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen illerde mart ayında 200,000'e yakın konutun inşaasına başlayacaklarını açıkladı. Erdoğan, depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyete olumsuz etkisini önlemek için 250 milyar TL'lik KGF paketini de 350 milyar TL'ye yükselttiklerini söyledi.

Sanayi üretimi için önemli bir öncü gösterge olan elektrik tüketimi depremin ilk günü ülke genelinde yüzde 11 gerilerken depremin ilk haftasında da yüzde 7 düşüş gösterdi. İlk hafta kredi kartı harcamaları da yüzde 20'ye yakın düştü. İlk günlerde günlük 200 milyon dolar civarında daha az ihracat yapıldı.

DÖVİZ YATAY, REZERVLER DÜŞÜŞTE

TCMB toplam rezervleri ise depremin ilk haftasında 4 milyar dolar düşüşle 125.6 milyar dolara geriledi. Bankacılar toplam rezervlerde geçen hafta da 3 milyar dolar civarında düşüş hesaplıyorlar. İlgili veri Perşembe günü açıklanacak.

Bankacıların hesaplamasına göre depremden sonraki iki haftada kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının Şubat ayındaki 21 milyar dolarlık itfasının yaklaşık 12 milyar doları tamamlandı.

Döviz piyasasında arz ve talebi TCMB'nin aldığı önlemler belirlediği için, piyasada son aylarda keskin hareketler görülmüyor.

Dolar/TL rekor seviyesi olan 18.88'i görmesinin ardından bu sabah saat 09.06'da 18.8605/18.8630 seviyesinde. Kur tarihi zirvelerini yenilese de deprem sonrasında TL, dolar karşısında yüzde 0.22 değer kaybetti.

EURO NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 20,1320 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20,1340 lira olarak belirlendi.

Dün, Euro'nun satış fiyatı ise 20,1620 lira olmuştu.

EURO DOLAR PARİTESİNDE SINIRLI DÜŞÜŞ

Güne 1,0684 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:29 itibarıyla yüzde 0.10 azalışla 1,0673'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0670, en yüksek 1,0705 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0686 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 17.02.2023 tarihinde 1,0613 ile son bir ayın en düşük, 02.02.2023 tarihinde ise 1,1033 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

