BloombergHT'nin faiz anketi açıklandı: 'Merkez bu ay pas mı geçecek?

Yayınlanma: 18.03.2024 - 13:22

Güncelleme: 18.03.2024 - 13:22

Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye ekonomisini yakından takip eden ve yatırımlarına yön veren yatırımcılar, Merkez Bankası'nın mart ayında alacağı faiz kararını bekliyor.

Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı için Bloomberg HT anketine katılan 24 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 45 seviyesinde sabit tutulması yönünde.

Mart ayı faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50, en düşük tahmin ise yüzde 45 seviyesine işaret etti.

Bu anket döneminde 17 kurum 2024 yıl sonuna dair faiz tahminini paylaştı. Buna göre piyasanın Mart’ta, 2024 yılının sonunda politika faizi için tahmini yüzde 45 seviyesi oldu.

2024 yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50 seviyesinde, en düşük beklenti yüzde 35 seviyesinde kaydedildi.

Son olarak anket katılımcılarına faizde ilk indirim beklentileri de soruldu.

Buna göre tahminini paylaşan 17 kurumdan 8 tanesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan ilk indirim hamlesini Ekim’de bekliyor. 2 kurumun beklentisi ilk indirimin Eylül ayında olacağı yönünde iken 7 kurum 2024’te TCMB’den faiz indirimi beklemiyor.