Bankada parası olanlar dikkat! Faizlerde 22 yılın zirvesi

Enflasyon ve kurdaki baskıyı azaltmak için Merkez Bankası'nın yeni adımlar atmasıyla ticari kredi faizlerinde yıllık yüzde 55,76 ile geçen hafta 22 yılın zirvesi görülürken, mevduat faizleri de yüzde 53,63'e yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2024 Cumartesi, 15:55
Bankada parası olanlar dikkat! Faizlerde 22 yılın zirvesi

Mevduat faizlerinde yükseliş geçen hafta da devam etti. 1-3 ay vadeli TL mevduat faizlerinde ortalama oran geçen hafta bir önceki haftaya göre 38 baz puanlık artışla yüzde 53,63'e yükseldi. Bu oran, Ekim 2002 sonrasındaki yaklaşık 22 yılın zirvesi olarak kayıtlara geçti.

Bankada parası olanlar dikkat! Faizlerde 22 yılın zirvesi

Ortalama TL mevduat faizlerinde 22 Aralık 2023 haftasında yüzde 52,60 ile 21 yılın zirvesi görülmüş, sonrasındaki beş haftada mevduat faizlerinde düşüş kaydedilmiş ve ortalama oran yüzde 49,61'e kadar gerilemişti.

Enflasyon ve döviz kurlarındaki baskıyı azaltmak isteyen Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı adımlar sonrasında mevduat faizleri tekrar yükseliş eğilimine girmişti.

Bankada parası olanlar dikkat! Faizlerde 22 yılın zirvesi

Mevduat faizinde ortalam oran yüzde 53,63 olsa da bu oran daha çok yüksek hacimli döviz dönüşümlü kur korumalı mevduattan standart TL mevduata geçişlerde geçerli oluyor. 

Bankada parası olanlar dikkat! Faizlerde 22 yılın zirvesi

Birçok vatandaş ise düşük hacimli normal TL mevduat için yüzde 40-45 aralığında faiz oranları ile karşılaşıyor. 

Bankalarca TL mevduatlara fiilen uygulanan azami faiz oranı ise Ocak 2024 itibarıyla yüzde 69 seviyesinde bulunuyor.

Bankada parası olanlar dikkat! Faizlerde 22 yılın zirvesi

TİCARİ KREDİ FAİZİNDE DE ZİRVE

Ticari kredi faizleri geçen hafta ortalamada yüzde 55,76'yı görerek 22 yılın zirvesine ulaştı. Geçen hafta bu oran ortalamada bir önceki hafta kıyasla 170 baz puan arttı.

Bankada parası olanlar dikkat! Faizlerde 22 yılın zirvesi

İhtiyaç kredisi faizleri geçen hafta ortalamada yüzde 63,36 ile son dokuz haftanın zirvesine yükseldi ve 22 yılın zirvesine yaklaştı. Ortalama ihtiyaç kredisi faizleri 5 Ocak 2024 haftasında yüzde 63,42 ile 22 yılın zirvesini görmüştü.

aylık mevduat döviz mevduatı döviz mevduatları Kredi mevduat kur korumalı mevduat Mevduat Mevduat faizi

En Çok Okunan Haberler