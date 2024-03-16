Bankada parası olanlar dikkat! Faizlerde 22 yılın zirvesi

Mevduat faizlerinde yükseliş geçen hafta da devam etti. 1-3 ay vadeli TL mevduat faizlerinde ortalama oran geçen hafta bir önceki haftaya göre 38 baz puanlık artışla yüzde 53,63'e yükseldi. Bu oran, Ekim 2002 sonrasındaki yaklaşık 22 yılın zirvesi olarak kayıtlara geçti.