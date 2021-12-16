Bloomberg'ten Erdoğan'a 'stratejik hata' eleştirisi

16 Aralık 2021 Perşembe, 15:17

Merkez bankası politika faizini 100 baz puan daha indirerek yüzde 15'ten yüzde 14'e düşürdü. Karar sonrası dolarda 15,65, Euro'da ise 17,66 seviyesi görüldü.

Bloomberg'te yer alan bir analize göre, "[Resmi verilere göre] enflasyon şu anda yüzde 21'in üzerinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizleri düşürme yönündeki ısrarı, yerel para birimi Lira ile maaş alan Türklerin satın alma gücünü büyük ölçüde düşürdü. Lira kısa bir süre içerisinde dolar karşısında değerinin yüzde 50'sini kaybetti..."

ERDOĞAN 'OLAĞANDIŞI' İNANCINA BAĞLI KALDI

Bloomberg, yatırımcılar ve ekonomistlerin Erdoğan'ı umutsuzca rotayı tersine çevirmeye çağırdığını, ancak Erdoğan'ın, faizleri yükseltmenin enflasyonu soğutmak yerine daha da kötüleştireceği yönündeki olağandışı inancına bağlı kaldığının altını çizdi.

Bloomberg'e göre, "Faiz oranlarını 'tüm kötülüklerin anası' olarak nitelendiren Erdoğan'dan bağımsız olmadığı görülen Merkez Bankası'nın bugünkü hamlesini uzun bir dizi faiz indirimini takip ediyor..."