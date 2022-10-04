BM küresel resesyon konusunda uyardı
Birleşmiş Milletler küresel resesyon konusunda uyardı. BM, gelişmekte olan ülkeler için "aldıkları faiz kararları sebebiyle borç krizi yaşayabilirler" dedi.
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) dün para politikaları nedeniyle küresel resesyon görülmesi riskinin özellikle gelişmekte olan ülkeler için ciddi sonuçları olacağı yönünde uyardı.
Reuters'ın haberine göre, UNCTAD'ın dün yıllık raporu ile birlikte yayımladığı açıklamada "Para politikasında aşırı sıkılaşmaya gitmek, durgunluk ve ekonomide istikrarsızlık görülecek bir döneme neden olabilir" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, "(Merkez bankalarının) resesyona sebep olmadan faiz oranlarını yükselterek fiyat baskılarını düşürebileceği fikri, raporun da ortaya koyduğu üzere, tedbirsiz bir kumardır" denildi.
Raporda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gerçekleştirdiği artırımlar da dahil olmak üzere, daha yüksek faiz oranlarının, halihazırda yüksek özel ve kamu borçlarına sahip, gelişmekte olan ülkeler üzerinde daha şiddetli bir etkiye sahip olacağı belirtildi.
Raporda "Gelişmekte olan ülkelerde geniş kapsamlı borç krizi görülmesi olasılığı oldukça gerçek" ifadesi yer aldı.
UNCTAD, 2022 için büyüme tahminlerini de aşağı yönlü revize ederek Mart'ta açıklanan yüzde 2.6 seviyesinden yüzde 2.5'e indirdi. 2023'te ise yüzde 2.2 büyüme bekliyor.
Uluslararası Para Fonu (IMF) da geçen ay bazı ülkelerin gelecek yıl resesyona girebileceğini söylemiş ve büyüme tahminleri aşağı çekmişti.
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