BMD: Markaların cirosu martta yüzde 30 arttı

18 Nisan 2022 Pazartesi, 12:48

BMD'den yapılan açıklamaya göre, perakende sektöründe ocak ayında tahminlerin üzerinde daralan cirolar, yılın ilk çeyreği bitmeden büyük ölçüde toparlandı.



Derneğin üyeleri arasında yaptığı ankete göre, martta cirolar şubata göre ortalama yüzde 30 artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMD Başkanı Sinan Öncel, mart ayı ile birlikte salgında iki yılı geride bıraktıklarını anımsatarak, cirolardaki artışa rağmen markaların, adet satışlarında henüz Kovid-19 öncesindeki rakamlara ulaşamadığını bildirdi.

Cirolardaki artışın iki temel nedeni olduğunu aktaran Öncel, şunları kaydetti:

"Birincisi, maliyetlere bağlı olarak fiyatlar artıyor. İkincisi ise turist alışverişi. TL değer kaybettiği için Türkiye'de fiyatlar yabancılar açısından çok cazip. Mart sonuçlarını henüz bilmiyoruz ama ilk 2 ayda ülkemizi ziyaret eden turist sayısı geçen yıla göre yüzde 169 artarak 2 milyon 823 bine ulaştı. Gözlemlerimiz ve turistlerin ziyaret ettiği mağazalarda elde edilen cirolar, martta da yabancıların yoğun alışveriş yaptığını gösteriyor"

Öncel, bu yıl markalar açısından turist alışverişinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, son yıllarda Türkiye'de kartlı harcamalarda yüzde 8 olan yabancı payının, yüzde 10'un üzerine çıkabileceğini bildirdi.

"ÇALIŞANLARA YAPILAN GIDA YARDIMLARI VERGİDEN MUAF TUTULMALI"

Sinan Öncel, markaların bir yandan maliyetleri fiyatlara yansıtmamak için karlarından fedakarlık ederken, diğer taraftan da çalışanların özellikle gıdaya erişimlerini kolaylaştırmak için çözüm yolları aradığını vurguladı.

Personelin haklı olarak yemek ücretlerinin azlığından şikayet ettiğini kaydeden Öncel, "Günlük yemek ücretinin halen 36,72 TL'lik bölümü vergiden muaf tutuluyor. Bu tutarın en az 60 TL'ye çıkarılması hem çalışanlarımızı hem de firmalarımızı rahatlatacak. Ayrıca, yıl içinde firmaların personele yaptığı gıda desteklerinin de vergiden muaf tutulması gerektiğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

