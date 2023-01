BMW M serisinin ilk elektriklisi Pirelli kullanacak

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 12:13

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 12:13

BMW M, Pirelli P Zero Elect lastikleri markanın geçen sene 50. yıldönümünü kutlayan yüksek performans birimi tarafından geliştirilen ve ilk tam elektrikli otomobili olan yeni BMW i4 M50 için orijinal ekipman olarak seçti. En yeni sıfır emisyonlu coupe, Pirelli’nin özel olarak geliştirdiği lastiklerle donatılan diğer pek çok BMW M otomobili arasında yerini alacak.

BMW i4 M50, markanın spor biriminin yönünü ilk kez tam elektrifikasyona çeviriyor. Dört tekerlekten çekiş sağlayan iki motorun olması sayesinde araç toplam 536 beygir (400kW) güç ile 3.9 saniyede 0’dan 100 km/saat hıza ulaşabiliyor.

Pirelli’nin bu tür otomobillerin yüksek performansına yanıt verebilmek ve tüm elektrikli araçların taleplerini karşılamak için geliştirdiği P Zero lastikler, yanaklarındaki özel işaretlerden tanınabilen Elect teknolojisini içeriyor.

BMW için üretilen tüm orijinal ekipman lastikleri tanımlayan yıldız işaretinin yanındaki Elect logosu ise lastiğin BEV veya şarj edilebilir hibrit araçların anında tork, bataryalardan dolayı artan ağırlık ve sessiz sürüş gibi özelliklerini desteklemek üzere özel olarak geliştirildiğini gösteriyor.

Pirelli lastiğinin yapısı, ekstrem spor sürüş sırasında bile aracı desteklemek ve maksimum performans sunmak için güçlendirildi.

Markanın iddiasına göre yüksek kavrama sağlayan özel hamur hassas ve verimli kullanım için maksimum tutuş yaratmak üzere tasarlandı.

(BMW X3 M)

BMW PIRELLI İŞBİRLİĞİ

2022’de 50. yıldönümünü kutlayan BMW’nin sportif M bölümü, motor sporlarında geliştirdiği uzmanlığı yollara aktarıyor.

Pirelli de aynı şekilde 150 yılı aşan tarihi ve 110 yıldan uzun süredir motor sporları alanındaki varlığıyla edindiği bilgi birikimini dünyanın en ikonik ve prestijli performans markalarından bazıları için lastikler üreterek sürüş deneyimini tümüyle iyileştirmeye ve araç dinamiklerini geliştirmeye yardımcı oluyor.

Pirelli’nin BMW M ile işbirliği sonucunda ayrıca X3 M ve X6 M SUV’lar için onaylı P Zero yaz ve Scorpion kış lastikleri geliştirildi. Marka ayrıca zarif BMW 8 serisinin donanımı olarak P Zero lastikler ile ikonik M5 CS’e özel olarak hem pistte hem de yolda kullanıma uygun P Zero Corsa lastikleri üretiyor.