Volvo en uygun fiyatlı modeli için hazırlıklara başladı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 07:00

Volvo EX90 ile yeni dönemdeki amiralini lanse etti. Artık Volvo cephesindeki yeni öncelik ailenin girişinde konumlanacak kompakt bir crossover.

Ürün gamına yeni isimler ekleyerek yeni müşterilere de erişmek isteyen Volvo, C40 sonrasında kompakt segmente olan ilgisini artırdı.

XC40 Recharge ile başlayan elektrikli rekabette beklenen karşılığı alan İsveçli üretici, kısa süre önce lanse ettiği EX90 ile de yeni dönemdeki vizyonunu tüm dünyaya ilan etti.

Tasarımın yanında pek çok özelliğiyle kendinden sonra gelecekler için referans niteliği taşıyan EX90 sonrasında Volvo’nun giriş seviyesindeki hamlesi de geliyor.

(Volvo EX90)

HEDEF GENÇ KULLANICI

Volvo, XC40 ve C40 gibi modellerin altında konumlanacak olan yeni modelini EX30 adıyla kullanıcılara sunmayı planlıyor.

Geely ortaklığıyla geliştirilen SEA platformu üzerine inşa edilecek olan Volvo EX30 genç jenerasyonu hedefleyecek. 90’lar ve 2000’lerin başında doğan, yeni araç sahibi olacak genç kitleyi hedeflediklerini ifade eden Volvo CEO'su Jim Rowan, fiyat konusuna erişilebilirliğe çok ciddi mesai harcadıklarını ifade etti. Volvo'nun aracın içerisinde deriden uzak ve sürdürülebilir malzeme kullanımını maksimum tutacağı da açıklandı.

Smart’ın yeni modellerinde de kullandığı altyapının geniş bir motor ve batarya sahipliği de bu noktada marka için avantaj olacak. Aynı altyapıyı kullanacak EX30 için daha kompakt bir batarya paketiyle 250-330 kilometre aralığında bir menzil sunulacağı tahmin ediliyor.