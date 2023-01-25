Goodyear'dan yarıyıl tatili için ipuçları
Arızaların ve teknik sorunların önemli bir bölümü tatil için uzun yola çıkıldığında meydana geliyor. Goodyear, güvenli bir yolculuk için hazırlık önerileriyle yoldayken dikkate alınması gereken ipuçlarını paylaştı.
Goodyear, yarıyıl tatilinde keyifli ve güvenli bir yolculuk için seyahat öncesi hazırlık önerileriyle yoldayken dikkate alınması gereken ipuçlarını paylaştı.
Goodyear'den yapılan açıklamaya göre, yapılan araştırmalar, arızaların ve teknik sorunların önemli bir bölümünün tatil için uzun yola çıkıldığında meydana geldiğini gösteriyor. Ancak, tatile çıkmadan iyi hazırlık yaparak araçla çıkılan tatili çok daha keyifli ve güvenli hale getirmek mümkün.
Goodyear, yarıyıl tatilinde keyifli ve güvenli bir yolculuk geçirebilmeleri için sürücülere, seyahat öncesi hazırlık önerileri ve yoldayken dikkate alınması gereken ipuçları sunuyor.
Kış aylarında hava sıcaklıklarının düşmesi, gizli buzlanma ve kar yağışı gibi mevsimsel şartlar yolculukları zorlaştırıyor. Ancak birkaç önemli noktaya dikkat edildiğinde yarıyıl tatilinde de sürüş keyfini yaşamak mümkün.
Goodyear, daha güvenli ve konforlu bir yolculuk yapmak ve kış tatilinin tadını çıkarmak isteyenlere yönelik önemli ipuçlarını şöyle sıraladı:
- Yola çıkmadan önce lastiklerinizin diş derinliğini ölçün ve yasal sınır olan 1,6 milimetrenin altındaysa lastiklerinizi hemen değiştirin.
- Aracınızın periyodik bakımlarını zamanında yaptırın.
- Lastik basınçlarının araç üreticisinin önerdiği değerlerde olduğundan emin olun.
- Yola çıkmadan önce yol durumuna ilişkin haberleri okuyun.
- Hava durumuna uygun lastiklerin aracınızda takılı olduğundan emin olun.
- Hava sıcaklığı 7 derecenin altında ise kış lastiği kullanın.
- Araç hareket etmeden önce araçtaki herkesin kemerlerinin bağlı olduğundan emin olun.
- Önünüzdeki araçla takip mesafenizi koruyun.
- Kış lastikleri bünyesinde farklı teknik özellikleri barındırabilir, her kış lastiği aynı değildir. Kış lastiğinizin 3PMSF işareti taşımasına dikkat edin.
- En iyi performans için aynı desene sahip dört kış lastiği kullanın.
- Yola çıkmadan mola yerlerini planlayın.
- İki saatte bir 15-20 dakikalık molalar verin.
- Yolculuk boyunca temiz hava almayı ve gerekli zamanlarda mola yerlerinde dinlenmeyi unutmayın.
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