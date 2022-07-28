Bodrum'da ömrünü tamamlayan taşıtlardan yaklaşık 3 milyon TL gelir
Bodrum Belediyesi’ne ait ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar, 2886 sayılı Kanun’un 45’inci maddesine göre ihale ile satışa çıkarıldı. 43 taşıtın 41’inin satış işlemleri sonrası KDV hariç 2 milyon 848 bin TL tutarında belediyeye gelir elde edildi.
19-20 Temmuz 2022 tarihlerinde enncümen üyelerinden oluşan komisyon tarafından araç ve iş makinelerinden oluşan toplam 43 adet taşıtın açık ihale usulü ile satışı Umurça Park’ta gerçekleştirildi.
Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri bünyesinde belediye hizmetlerinde kullanılan ve ekonomik ömürlerini tamamlayan taşıtların satış ihalesi, belediye resmi sitesinde 24.06.2022 tarihinde ilan edildi. Ayrıca Basın İlan Kurumu aracılığı ile 27.06.2022 ve 01.07.2022 tarihlerinde yerel gazetede de ilan yayımlandı. Yapılan 281 adet başvurudan gerekli şartları oluşturan dosyalar, ihaleye girmeye hak kazandı. Araçlar, açık artırma usulü satışa çıkarıldı.
Bodrum Belediyesi’nin hizmetlerinde kullanılan taşıt ve iş makinelerinden verimli kullanılma imkânı bulunmayan, günümüz şartlarına göre bakım ve onarımları çok pahalıya mal olan, yedek parçaları temin edilemeyen, ekonomik ömrünü dolduran 43 taşıtın 41’inin satış işlemleri sonrası KDV hariç 2 milyon 848 bin TL belediyeye gelir elde edildi.
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