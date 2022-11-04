BoE Başkanı'ndan kritik faiz açıklaması

04 Kasım 2022 Cuma, 09:12

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2,25'ten yüzde 3'e yükseltti. Banka böylece 33 yılın en büyük faiz artışını yaptı.

Faiz artırımına dair açıklamalarda bulunan Bailey, 75 baz puanlık artışın yeni standart olarak okunmaması gerektiğini belirtti.

BoE Başkanı ayrıca, Britanya'da iş gücü talebinin yavaşlamaya başladığına dair bazı kanıtlar gördüklerini de vurguladı.

BBC'ye verdiği demeçte ise Truss hükümetinin açıkladığı "mini bütçe" sonrası yaşananları değerlendiren Bailey, açıklanan mini bütçenin Britanya'nın itibarına zarar verdiğini savundu.

Minneapolis Fed eski Başkanı Kocherlakota'nın Truss'ın görevi bırakmasına neden olan piyasa kargaşası için BoE'yi suçlamasına da yanıt veren Bailey, "Korkarım ki bu yanlış bir değerlendirme. Eğer piyasaya olması gerekenden fazla müdahil olsaydık yatırımcıların merkez bankasının her zaman onları korumak için müdahil olacağını düşünmelerine yol açacak bir ahlak problemi oluştururduk" dedi.

GIDA VE ENERJİ BASKISI SÜRÜYOR

Öte yandan, BoE Para Politikası Komitesi üyesi Catherine Mann, İngiltere'nin hala artan uluslararası enerji fiyatlarının ve koronavirüs salgınının artçı etkilerinin yanı sıra enflasyonun güçlü yurt içi yönlendiricileri ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

American Enterprise Institute tarafından düzenlenen bir panelde konuşan Mann, "Enflasyonun temel yönlendiricilerinde hala çok fazla ivme var. Yurt içi enflasyon dinamiklerinin hala çok güçlü olması nedeniyle bugünkü faiz artırım kararını aldık" ifadelerini kullandı.



