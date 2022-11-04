BoE Başkanı'ndan kritik faiz açıklaması
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi artırmasının ardından İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, 75 baz puanın gelecekteki faiz artırımları için yeni standart, örnek haline gelmediğini söyledi.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2,25'ten yüzde 3'e yükseltti. Banka böylece 33 yılın en büyük faiz artışını yaptı.
Faiz artırımına dair açıklamalarda bulunan Bailey, 75 baz puanlık artışın yeni standart olarak okunmaması gerektiğini belirtti.
BoE Başkanı ayrıca, Britanya'da iş gücü talebinin yavaşlamaya başladığına dair bazı kanıtlar gördüklerini de vurguladı.
BBC'ye verdiği demeçte ise Truss hükümetinin açıkladığı "mini bütçe" sonrası yaşananları değerlendiren Bailey, açıklanan mini bütçenin Britanya'nın itibarına zarar verdiğini savundu.
Minneapolis Fed eski Başkanı Kocherlakota'nın Truss'ın görevi bırakmasına neden olan piyasa kargaşası için BoE'yi suçlamasına da yanıt veren Bailey, "Korkarım ki bu yanlış bir değerlendirme. Eğer piyasaya olması gerekenden fazla müdahil olsaydık yatırımcıların merkez bankasının her zaman onları korumak için müdahil olacağını düşünmelerine yol açacak bir ahlak problemi oluştururduk" dedi.
GIDA VE ENERJİ BASKISI SÜRÜYOR
Öte yandan, BoE Para Politikası Komitesi üyesi Catherine Mann, İngiltere'nin hala artan uluslararası enerji fiyatlarının ve koronavirüs salgınının artçı etkilerinin yanı sıra enflasyonun güçlü yurt içi yönlendiricileri ile karşı karşıya olduğunu söyledi.
American Enterprise Institute tarafından düzenlenen bir panelde konuşan Mann, "Enflasyonun temel yönlendiricilerinde hala çok fazla ivme var. Yurt içi enflasyon dinamiklerinin hala çok güçlü olması nedeniyle bugünkü faiz artırım kararını aldık" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 26 yaşındaki oyuncu Erica Hoy trafik kazasında yaşamını yitirdi
- İmamoğlu'na bir suikast ihbarı daha: '8 kişilerdi, hepsi silahlılardı...'
- Kuduz paniği! Köpeklerin saldırdığı 2 çocukla ilgili yeni gelişme: 'Tanı kesinleşti'
- Yurtdışından telefon getirenler dikkat! IMEI kayıt ücreti belli oldu
- Son Dakika: TÜİK’in ENAG’a açtığı dava sonuçlandı
- CHP'nin acı kaybı: Eski milletvekili Süleyman Genç yaşamını yitirdi
- Popüler kuru şampuanlarda kanserojen madde tespit edildi
- Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı
- 2023 için yeniden değerleme oranı belli oldu
- Yeni yılda emekli ve memur zammı ne kadar olacak?