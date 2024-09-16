Boeing grevi dördüncü gününde: Maaş ve emeklilik talepleri masada
Boeing işçilerinin grevi dördüncü gününde devam ediyor. Şirket ve sendika salı günü müzakerelere yeniden başlayacak. Sendika, maaş artışı ve emeklilik haklarının iyileştirilmesini talep ediyor.
ABD'nin batı kıyısındaki fabrikalarda çalışan 30.000'den fazla Boeing işçisinin grevi dördüncü gününe girerken, şirket ve sendika müzakerecileri salı günü iş sözleşmesi üzerine yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.
Boeing’in en büyük sendikası olan Uluslararası Makineciler ve Havacılık İşçileri Derneği (IAM), geçtiğimiz hafta dört yıla yayılacak yüzde 25’lik ücret artışını içeren ancak yıllık performans bonusunu kaldıran sözleşmeyi büyük bir çoğunlukla reddetti.
Cumartesi günü sosyal medya hesabından bir açıklama yapan IAM, sendika liderlerinin salı günü federal arabulucular ve Boeing temsilcileriyle bir araya gelerek müzakerelere yeniden başlayacaklarını duyurdu.
Baş sendika müzakerecisi Jon Holden ise yaptığı açıklamada, işçilerin Boeing’in maaş teklifini artırmasını ve 10 yıl önce kaldırılan emeklilik planını geri getirmesini talep ettiklerini belirtti. Bu plan Washington Eyaleti'ndeki uçak üretiminin sürdürülmesi karşılığında kaldırılmıştı.
MÜZAKERELER SÜRECEK
Seattle’daki Boeing fabrikalarının önünde grev yapan sendika üyeleri, daha iyi bir anlaşma sağlama konusunda iyimser. Ancak işçiler, bu anlaşmanın kısa sürede gerçekleşmesini beklemiyor. Boeing’in 777 uçaklarını üreten bir fabrikada çalışan Chris Ginn "Geçmişte Boeing ve sendikanın nasıl müzakere ettiğine bakılırsa, bu konunun hızlı çözüleceğini sanmıyorum" dedi.
IAM’in Boeing kolunun 1930'larda kurulmasından bu yana düzenlenen sekizinci grev olan bu duraksama, geçmiş grevlerle kıyaslanıyor. Sendikanın önceki grevlerinden 2008’deki 57 gün, 2005’teki ise 28 gün sürmüştü.
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