En çok satan uçakların üretimi durdurulacak... 30 bin Boeing işçisi grev kararı aldı!

Yayınlanma: 13.09.2024 - 10:52

Güncelleme: 13.09.2024 - 11:17

Boeing'in ABD'deki fabrikalarında çalışan işçiler, perşembe günü yapılan oylamada büyük bir çoğunlukla grev kararı aldı. Uluslararası Makine Mühendisleri ve Havacılık İşçileri Sendikası'nın (IAM) yeni sözleşme teklifini reddetmesinin ardından işçilerin yüzde 96'sı grev için oy kullandı.

İşçilerin 2008’den bu yana yapacakları bu ilk grev, bugün Pasifik saatiyle gece yarısı (07.00 GMT) başlayacak. Greve Seattle ve Portland bölgelerinde çalışan 30 binden fazla işçi katılacak. Teklifte dört yıllık süreçte maaşların yüzde 25 artırılması, 3 bin dolarlık tek bir ikramiye ve Boeing’in bir sonraki ticari jetini, programın sözleşmenin dört yılı içinde başlatılması koşuluyla Seattle bölgesinde inşa etme taahhüdü öngörülüyordu, ancak işçiler bunu yetersiz buldu.

IAM Başkanı Jon Holden, “Bu grev, saygı, geçmiş hatalar ve geleceğimiz için bir mücadeledir. Bu gece yarısı grevimizi başlatıyoruz” dedi.

6 YILDA 25 MİLYAR DOLAR ZARAR

Son yıllarda yaşanan güvenlik sorunları Boeing'in hem itibarını hem de mali durumunu derinden sarstı. Şirketin 737 Max uçakları 2018 ve 2019 yıllarında meydana gelen kazalarda 346 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Ayrıca geçen ay, NASA'nın bir Boeing uzay aracındaki sorunlar nedeniyle iki astronotunu altı ay daha Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tutma kararı alması şirketin üzerindeki baskıyı artırdı.

Boeing'in yeni CEO'su Kelly Ortberg, göreve altı hafta önce gelmişti. Ortberg, şirketin son altı yılda 25 milyar dolar zarar ettiğini belirtti. Ortberg, işçileri grevden vazgeçmeye çağırarak, “Birlikte çalışarak işleri tekrar yoluna koyabiliriz, ancak bir grev bu toparlanmayı tehlikeye atar” dedi.

GREV NE KADAR SÜRECEK?

Uzmanlar, grevin Kasım ortasına kadar sürebileceğini öngörüyor. Boeing'in en çok satan uçaklarından 737 Max, 777 ve 767'nin üretimi grev nedeniyle duracak. Grevin şirkete maliyetinin 3,5 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Boeing işçilerinin 2008’deki son grevi fabrikaları 52 gün boyunca kapatmış ve şirketin gelirini günlük tahmini 100 milyon dolar etkilemişti.