BofA’dan 'Merkez' tahmini: Aşağı yönlü sürpriz mümkün

Yayınlanma: 19.06.2023 - 11:36

Güncelleme: 19.06.2023 - 11:36

Bank of America, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıda politika faizini yüzde 25 seviyesine yükseltmesini bekliyor ancak aşağı yönlü bir sürpriz için de alan gördüklerini belirtti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, aralarında Zümrüt İmamoğlu’nun da bulunduğu ekonomistlerin pazar yayımladığı raporda tahminlerinden daha düşük bir faizin, faiz koridoru ya da daha fazla faiz artışı sinyaliyle desteklenebileceği belirtildi.

Regülasyonlar ve kontrollerin tedrici olarak kaldırılmasının beklendiği belirtilen raporda “Kontrolleri kaldıracak tek seferde büyük bir faiz artışı daha az ihtimal olarak görüyoruz” denildi.

"EK SIKILAŞMA YAPMAK İÇİN KORİDOR DA KULLANILABİLİR"

Raporda “TCMB için iki patika mümkün. İlk patika faizleri artırmak ve regülasyonları, kontrolleri yavaşça kaldırmak. Bu senaryoda faizin yüzde 25 veya daha aşağıda belirlenmesi ve daha fazla faiz artışı sinyali verilmesi mümkün. Diğer senaryo ise mevcut finansal koşulları gevşetmeden faizi kısıtlayıcı seviyelere yükselterek başlamak. Bu senaryo ekonomide daha hızlı bir düzeltmeye izin verecek ve kredibilite ile öngörülebilirliği güçlendirecek. Bize göre ihtimaller daha çok hızlı yerine kademeli düzeltmeden yana. Faiz artırmadan ek sıkılaşma yapmak için koridor da kullanılabilir” değerlendirmesi yapıldı.

Kurum, TCMB'nin yüzde 15-18 gibi düşük bir faizle başlaması durumunda mevcut banka faizlerini yakalamak için en az iki faiz artışı daha yapabileceğini öngördü.

Raporda "TCMB aynı zamanda regülasyonları gevşetmek özel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırabilir. Buna mevduat faizlerinin mevcut seviyelerinden gevşemesiyle birlikte Döviz talep artışı eşlik edebilir. Ancak yaz turizm gelirleri para birimini destekleyecektir. Para biriminde sabitleme beklemesek de TCMB müdahalelerinin gereken süre boyunca devam etmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.