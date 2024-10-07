BofA'dan Türkiye enflasyon tahmini: Yıl sonu enflasyon 43,3'e yükselecek!

Bank of America, Türkiye ekonomisine yönelik 2024 yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 42,2'den yüzde 43,3'e yükseltti. 2025 yılı için TÜFE tahmini ise yüzde 25 olarak korundu. Aralık ayında yapılması beklenen faiz indirimleri için ise 200-250 baz puanlık bir düşüş öngörülüyor.

BofA'dan Türkiye enflasyon tahmini: Yıl sonu enflasyon 43,3'e yükselecek!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 17:58

Bank of America (BofA) Global Research, Türkiye ekonomisine ilişkin raporunda, 2024 yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahminini yüzde 42,2'den yüzde 43,3'e çıkardı. 2025 yılı sonu için TÜFE tahminini ise yüzde 25 seviyesinde sabit tuttu.

Raporda, eylül ayı enflasyon verilerinin, aralık ayında beklenen ilk faiz indirimi için temel senaryoyu değiştirmediği ifade edildi. Verilerde beklenmedik bir durum olmadığı sürece Aralık 2024'te 200-250 baz puanlık bir indirim öngörülürken, risk senaryosunda faiz indiriminin Kasım 2024’ten Ocak 2025'e ertelenebileceği belirtildi.

BofA analistlerine göre, enflasyon verilerinde olumsuz gelişmeler devam ederse, 2025 yılının ilk çeyreğinde faiz indirimi gerçekleşebilir. Ayrıca, TCMB'nin 2025 yılında politika faizini yüzde 30 seviyesine düşüreceği öngörülüyor.


Etiketler: #BofA #TÜFE #türkiye

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