BofA'dan Türk bankaları için çarpıcı rapor

Türk bankalarının 2023 boyunca gelişmekte olan piyasalardaki benzerlerinden daha iyi performans gösterdiğini belirten Bank of America (BofA) dört Türk bankasıyla ilgili alım tavsiyesini tekrarladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2023 - 17:24
BofA'dan Türk bankaları için çarpıcı rapor
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BofA Araştırma Analisti David Taranto tarafından hazırlanan notta Türk bankalarının değerlemelerinin cazip kaldığı belirtirken Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Yapı Kredi ile ilgili alım tavsiyesi yinelendi.

Türk hisse senedi piyasasının perakende yatırımcılar arasında artan popülerlik; devam eden halka arz dalgası ve çeşitli endekslerde üç haneli reel getiriler dolayısıyla şişirilmiş bir piyasa gibi görünebildiğini belirten Taranto, bu yukarıdan aşağıya yaklaşımın yanıltıcı olduğunu savunduklarını belirtti.

BofA Araştırma Analisti Taranto, odak noktalarındaki banka hisseleri için yurt içindeki bireysel yatırımcı kaynaklı bir çıkış için sınırlı risk gördüklerini söyledi.

Analist, yüksek halka açık piyasa değerleri, makul işlem hacimleri, iyi performans ve değerleme seviyelerinin bu hisse senetlerine perakende katılımının sınırlı olduğunu gösterdiğini söyledi.


BofA banka alım tavsiyesi

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