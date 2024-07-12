Bölgesel üretim planlaması şart
Önemli un üretici ve ihracatçılarından Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Erbap, Türkiye’de tarımın “sıfır”dan ele alınması gerektiğini belirterek “Uygulanacak tarım politikaları da herkese göre değişmemeli” dedi.
Şirketinin faaliyetleri ve özellikle tohumculukla ilgili Ar-Ge çalışmalarını anlatmak üzere basın toplantısı düzenleyen Erbap, bölgelere göre üretim planlaması gerektiğini, doğru ürün yelpazesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Bugün en önemli tehlikelerden biri yıllık bitkilerin ekildiği verimli topraklara zeytin, kiraz gibi çok yıllık bitkilerin dikilmesi. Çünkü bunun geri dönüşü olmaz. Ancak çiftçi de alım fiyatını hasat günü geldiğinde öğrenmemeli, ürün tercihi zamanında yapabilmeli.” Bu açıdan buğdayı örnek veren ve bugün maliyeti karşılayacak bir fiyat oluşmadığını anımsatan Erbap, buna karşın tonu uluslararası piyasada 230 dolar olan buğdayın Türkiye’de 280 dolara ulaştığını kaydetti. Bu açıdan destek, verimlilik ve sertifikalı tohuma dikkat çeken Erbap, bu konuda Atatürk dönemindeki çalışmalara atıfla şu yorumu yaptı: “O dönem başlayan geliştirme çalışmaları devam etseydi bugün Türkiye tohumculukta bambaşka bir yerde olurdu.”
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