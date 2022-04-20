Borç nedeniyle takibe düşenlerin sayısında sert yükseliş
Borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Geçen yıl ilk 2 ayda 132 bin kişi kart ve kredi borcundan takibe düşerken bu yıl sayı 367 bine çıktı.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bireysel kredi kartı veya kredi borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısını açıkladı.
2022 yılı Ocak-Şubat aylarında yasal takibe giren kişi sayısı 367 bin oldu. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu sayı 132 bindi.
Rapora göre, bu yılın ilk iki ayında kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı yüzde 148 artışla 189 bin oldu.
NTV'nin haberine göre, kredi borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı ise yüzde 218 artarak 239 bine yükseldi.
SAYI 4 MİLYONU GEÇTİ
Böylece 2022 yılı şubat ayı sonu itibari ile bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı bankalarla yasal takip süreci devam eden kişi sayısı 4 milyon 138 bin 581'e ulaştı.
DÜZENLEME ETKİLİ OLDU
Bankalara tanınan sorunlu kredileri takibe atma süresi esnekliğinin 30 Eylül 2021'de sona ermesiyle takipteki krediler tutarı da artmaya başladı.
Şubat itibarıyla bireysel krediler ve kredi kartlarında tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 55 artışla 29,5 milyar liraya ulaştı.
Takipteki krediler toplamı ise 162 milyar liraya yükseldi.
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