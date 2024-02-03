Borç yükü ağırlaştı... İstanbullu kredi kartı borcunu ödeyemiyor

Yayınlanma: 03.02.2024 - 18:01

Güncelleme: 03.02.2024 - 18:01

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) Ocak 2021-Aralık 2023 arasında yayınladığı aylık “İstanbul Barometresi: İstanbul Gündemi” araştırmalarını bir araya getirdiği derleme raporunu yayınlandı. İlki 2021 yılının Ocak ayında gerçekleştirilen araştırmada 35 ay boyunca toplamda 23 bin 224 İstanbulluyla iletişime geçildi. Üç yıllık derleme rapora göre İstanbul’un gündemi ekonomi oldu. En üst gelir grubu hariç herkes 3 yılda ekonomiden kötü etkilenirken yurttaşlar kredi kartları borçlarını ödeyemedi.

‘YURTTAŞLARIN YARISI EKONOMİ KÖTÜLEŞECEK DİYOR’

Raporda yer alan diğer çarpıcı bilgilere göre, son 3 yılda İstanbulluların yüzde 49,1’i Türkiye ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini, yüzde 28,7’si değişmeyeceğini, yüzde 22,2’si ise Türkiye ekonomisinin yakın dönemde iyileşeceğini düşündüğünü ifade etti. Orta ve alt gelir grubu ekonominin kötüleşeceğini düşünürken üst gelir grubu üç yıl boyunca ekonomik durumlarının kötüleşeceğini düşünmedi. Son 3 yılda, kredi kartı kullanan İstanbulluların yüzde 45,8’i kredi kartı borcunun tamamını, yüzde 34,5’i asgari tutarı ödediğini, yüzde 10,1’i hiç ödeyemediğini, yüzde 6,5’i asgari tamamı arası bir tutar ödediğini, yüzde 3,1’i ise asgari tutardan az ödeme yaptığını belirtti.

'İSTANBULLU KANAL İSTANBUL’U İSTEMİYOR'

İstanbullular gıdaya erişemedi, iyi beslenmek lüks oldu. Katılımcıların; yüzde 65,7’si maddi yetersizliklerden dolayı tercih ettiği gıdayı alamadığını, yüzde 58,1’i yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğünü, yüzde 9,1’i yeterli yiyecek olmadığı için geceleri aç yattığını belirtti. İstanbulluların hükümetin merkezi politikalarına tepkili oldukları araştırmalarda öne çıkıyor. Kanal İstanbul’u destekleyen İstanbulluların oranı yüzde 28’i hiç geçmedi. Taksi hizmetlerinden memnunum diyenlerin oranı yüzde 15’te kaldı. Katılımcıların yüzde 57,2’si kalıcı yaz saati uygulamasından memnun değil.