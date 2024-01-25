Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Kredi kartı azami faiz oranları değişecek mi?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 250 baz puan artışla yüzde 45’e yükseltti. Peki söz konusu artış kredi kartları için referans faiz oranlarını etkileyecek mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2024 - 15:42
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Kredi kartı azami faiz oranları değişecek mi?
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Hafize Gaye Erkan başkanlığında 8. kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) merakla beklenen yılın ilk faiz kararını açıkladı.

Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ocak ayı politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artışla yüzde 45'e yükseltti. 

Ancak bu artış kredi kartları için referans faiz oranlarını etkilemeyecek.

Merkez Bankası’nın geçen ayki toplantısı sonrası yaptığı kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında değişiklik olmayacak açıklaması bu ay da geçerli olacak.

Geçen ay PPK sonrası yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirilmiştir. Referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenmiş, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmamıştır. Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacaktır."


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