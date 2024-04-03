Borsa 8 - 9 Nisan'da açık mı? Borsa İstanbul ne zaman tatile girecek?
Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan Salı günü borsanın açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Borsa 8 - 9 Nisan'da açık mı? Borsa İstanbul ne zaman tatile girecek?
Ramazan Bayramı tatilinin bu yıl 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, borsa çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Peki, Borsa 8 - 9 Nisan'da açık mı? Borsa İstanbul ne zaman tatile girecek?
BORSA 8 -9 NİSAN'DA AÇIK MI?
Borsa İstanbul çalışma saatleri, Ramazan Bayramı öncesinde belli oldu.
Buna göre; Borsa, bayramda özel bankalar ile aynı çalışma saatlerinde yer alacak. Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise saat 13.00'a kadar işlem görecek.
2024 BORSA TATİL TAKVİMİ
1 Ocak 2024, Pazartesi Yeni Yıl Tatili - Kapalı
9 Nisan 2024, Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar
10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı - Kapalı
23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı
1 Mayıs 2024, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı
19 Mayıs 2024, Pazar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı
15 Haziran 2024, Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Kapalı
16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Kurban Bayramı - Kapalı
15 Temmuz 2024, Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı
30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı - Kapalı
28 Ekim 2024, Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2024, Salı Cumhuriyet Bayramı - Kapalı
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP kazanmıştı, oylar yeniden sayılacak
- Kayyım kararı gecikmedi!
- 'AK Parti seçmeni sandığa gitmedi'
- 'Artık ABB’ye gelemeyecekler'
- Alevlerin gece kulübünü sardığı anlar ortaya çıktı!
- Gece kulübünde çıkan yangının nedeni belli oldu
- Acun Ilıcalı'dan sert tepki!
- Enflasyon oranları belli oldu!
- İşte Fenerbahçe yönetimine verilen yetkiler
- Damat ilk kez listede