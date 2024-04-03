Borsa 8 - 9 Nisan'da açık mı? Borsa İstanbul ne zaman tatile girecek?

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan Salı günü borsanın açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Borsa 8 - 9 Nisan'da açık mı? Borsa İstanbul ne zaman tatile girecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 13:29
Borsa 8 - 9 Nisan'da açık mı? Borsa İstanbul ne zaman tatile girecek?
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Ramazan Bayramı tatilinin bu yıl 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, borsa çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Peki, Borsa 8 - 9 Nisan'da açık mı? Borsa İstanbul ne zaman tatile girecek?

BORSA 8 -9 NİSAN'DA AÇIK MI?

Borsa İstanbul çalışma saatleri, Ramazan Bayramı öncesinde belli oldu.

Buna göre; Borsa, bayramda özel bankalar ile aynı çalışma saatlerinde yer alacak. Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise saat 13.00'a kadar işlem görecek.

2024 BORSA TATİL TAKVİMİ

1 Ocak 2024, Pazartesi Yeni Yıl Tatili - Kapalı

9 Nisan 2024, Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı - Kapalı

23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı

1 Mayıs 2024, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı

19 Mayıs 2024, Pazar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı

15 Haziran 2024, Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Kapalı

16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Kurban Bayramı - Kapalı

15 Temmuz 2024, Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı

30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı - Kapalı

28 Ekim 2024, Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

29 Ekim 2024, Salı Cumhuriyet Bayramı - Kapalı


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