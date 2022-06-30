Borsa bugün de güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 azalışla 2.400,80 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.17 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 2.400,80 puana geriledi.
Bankacılık endeksi yüzde 0.70 gerilerken, holding endeksi yüzde 0.29 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1.07'yle gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren bankacılık oldu.
BORSA DÜN DE DEĞER KAYBETMİŞTİ
BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 3.55 azalışla 2.401.96 puandan tamamladı.
Analistler, küresel pay piyasalarında merkez bankaları yetkililerinin enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajları ve güçlenen resesyon endişeleri ile yön arayışının sürdüğünü söyledi.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, dış ticaret verileri, haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya ve Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile ABD'de kişisel gelirler ve harcamaların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.380 ve 2.340 seviyelerinin destek, 2.480 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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