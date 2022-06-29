Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalışla 414,3 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 13.113 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.2 düşüşle 7.309 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.2 azalışla 6.071 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 21.874 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 düşüşle 8.237 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0.2 azalışla 1.0500 seviyesinden işlem görüyor.
SATIŞ AĞIRLIKLI SEYİR İZLENİYOR
Analistler, küresel piyasalarda açıklanan makroekonomik verilerin resesyon endişelerini güçlendirmesiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade ederek, piyasaların Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün devam edecek konuşmasının yanı sıra Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine odaklandığını söyledi.
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