Borsa güne düşüşle başladı: 11 Eylül 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da son durum

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,96 değer kazanarak 10.586,32 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,99 puan ve yüzde 0,12 azalışla 10.573,34 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,93 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 6,19 ile finansal kiralama faktoring oldu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar etkili olmaya devam ederken, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesinde küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

GÖZLER FAİZ KARARLARINDA

Bugün yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, AMB'den politika faizlerini sabit bırakmasının beklendiğini söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 puanın destek, 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.