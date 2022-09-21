Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 azalışla 3.269,45 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,05 puan ve yüzde 0,25 değer kaybederek 3.269,45 puana geriledi.
Bankacılık endeksi yüzde 1,19 ve holding endeksi yüzde 0,27 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,16'yla ticaret, en çok kaybettiren yüzde 1,26'yla gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.
BIST 100 endeksi, dün bankacılık sektörü hisselerindeki toparlanmanın etkisiyle günü yüzde 2,44 artışla 3.277,50 puandan tamamladı.
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