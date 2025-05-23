Borsa güne düşüşle başladı: 23 Mayıs 2025 Cuma Borsa İstanbul'da son durum

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kazanarak 9.475,21 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,04 puan ve yüzde 0,15 azalışla 9.461,18 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,23 azaldı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,02 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,35 ile spor oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi indirimi tasarısı ve uyguladığı ticaret politikaları ülkede ekonominin gidişatı üzerinde soru işaretleri oluştururken, bu durum küresel piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

MALİYE BAKANLIĞI KEFALET SAĞLAYACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, bakanlıkça devreye alınacak yeni destek paketi kapsamında Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 17,5 milyar lirası işletme, 7,5 milyar lirası yatırım harcamalarında kullanılmak üzere toplam 25 milyar lira kefalet sağlanacak.

Bakanlık, imalatçı KOBİ'lerin sürdürülebilir büyümeye katkısını artırmak ve rekabet güçlerini pekiştirmek amacıyla uygun maliyetli ve erişilebilir finansman imkanı sunacak. Protokol aşaması tamamlanan destek paketinin kısa süre içinde kullanıma açılması planlanıyor.

Analistler, söz konusu gelişmeye yönelik atılacak adımların ve konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Bugün yurtiçinde haftalık para ve banka istatistikleri ve sektörel enflasyon beklentileri, yurtdışında ise ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini ifade eden analisteler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek, 9.600 ve 9.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.